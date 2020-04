PSG : Al-Khelaifi prêt à céder aux avances de Mediapro ?

true

Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, par ailleurs président de beIN Media Group, a semblé ouvrir la porte pour que Mediapro diffuse les dix dernières journées de Ligue 1 et verse les droits TV aux clubs…

Hier, le patron de Mediapro, Jaume Roures, diffuseur principal de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, a regretté la décision de Canal + et beIN Sports, qui refusent de payer la LFP étant donné que la L1 est en mode pause à cause de la situation sanitaire.

Le patron de Media a proposé de reprendre les droits TV de cette fin de saison, et cette annonce semble avoir trouvé un écho favorable de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group.« La confirmation par Mediapro du respect de ses engagements pour la saison prochaine est une très bonne nouvelle, a réagi le Qatari, dans L’Equipe. Nous travaillons tous pour que les meilleures conditions soient réunies pour faire de la prochaine saison un accord gagnant-gagnant pour tout le monde. Leur proposition de diffuser les deux derniers mois de championnat est encore une meilleure nouvelle et nous devrions l’étudier ».

« Les propos de Mediapro sont rassurants, ils vont nous apporter des garanties pour l’avenir, s’est par ailleurs félicité Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice. On doit préparer l’avenir ensemble, notre volonté est de travailler main dans la main pour le bien de notre football. Avec C + et beIN le lien s’était un peu distendu et c’est un peu notre faute. Avec nos diffuseurs actuels et futurs, on doit se parler, s’écouter et connaître les besoins des uns et des autres pour trouver des solutions. »

Les propos d’Al-Khelaifi peuvent surprendre dans la mesure où ce dernier avait été critiqué par le patron de Mediapro hier. « Je n’arrive pas à comprendre comment Nasser dirige une négociation où il est partie prenante « , avait affirmé Roures au quotidien sportif.