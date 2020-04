PSG : Al-Khelaïfi prêt à délocaliser l’équipe pour finir la Ligue des Champions !

true

Désireux de ne fermer aucune porte, le PSG est prêt à finir la Ligue des Champions coûte que coûte… Quitte à ne plus jouer à Paris.

Dans un communiqué envoyé à « RMC Sport », Nasser Al-Khelaïfi a réagi à l’annonce du gouvernement français de mettre fin à la saison de Ligue 1 et à ne pas autoriser de disputer de matches, même à huis clos, avant le mois d’août. Le président du PSG ne veut pas se fermer la porte d’une éventuelle phase finale de la Ligue des Champions… quite à se délocaliser si besoin.

« Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff », a-t-il expliqué.

Pour l’instant, l’UEFA envisage toujours de faire disputer la fin de la Ligue des Champions au mois d’août. Une décision toutefois sujette à évolution en fonction des recommandations du conseil médical…