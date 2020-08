PSG : Ancelotti fait de Paris l’un de ses favoris et donne la recette pour gagner la C1

true

Ancien entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti fait du club de la capitale le favori à la victoire finale en Champions League avec Manchester City.

Dans huit jours, le Paris Saint-Germain disputera son quart de finale de Champions League contre l’Atalanta Bergame. Après une campagne de matches amicaux très prometteuse, les hommes de Thomas Tuchel ont rencontré plus de difficultés face à Saint-Etienne puis l’OL lors des finales de Coupes. Où les situer dans la hiérarchie européenne ?

Très haut, selon Carlo Ancelotti qui, au cours d’un entretien au Corriere dello Sport, a fait de son ancien club le favori à la victoire finale avec Manchester City. « Les clubs les plus motivés, ceux qui demandent la Coupe pour la sublimation d’une saison ou d’un parcours. Le PSG qui n’a jamais atteint ne serait-ce qu’une demi-finale (sous QSI, ndlr), ou City. Même si les Français ne sont pas très heureux d’avoir tiré l’Atalanta ».

Le maître tacticien, vainqueur de la Champions League en 1989 et 1990 en tant que joueur puis en 2003, 2007 et 2014 comme entraîneur, estime que les ingrédients nécessaires pour décrocher le jackpot sont « l’inconscience, la chance et le courage ». Thomas Tuchel et ses joueurs savent désormais comment aborder leur choc contre la Dea.