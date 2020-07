PSG : Ander Herrera a ciblé la grande faiblesse du projet des Qataris

true

Le milieu de terrain espagnol constate que les supporters français n’apprécient pas du tout le PSG version qatarie et attend qu’il se loupe.

Il n’est là que depuis un an mais Ander Herrera a déjà tout compris aux relations entre le PSG et la France ! Dans un entretien à la revue espagnole Libero, le milieu de terrain a résumé la mentalité animant le groupe parisien, critiqué par les supporters des autres clubs à cause du dopage financier des Qataris.

« Nous faisons de grandes choses en championnat et à la première occasion, les haters ou la presse viennent créer des problèmes et cherchent à appuyer là où ça fait mal. C’est pourquoi, au sein du club, nous avons une mentalité spécifique : nous contre le reste du monde. De l’intérieur, au quotidien, c’est un club normal mais à l’extérieur, toute la France attend que le PSG perde et espère qu’il commette une faute pour l’attaquer. »

L’Espagnol a parfaitement résumé la grande faiblesse du projet qatari : le budget disproportionné alloué au PSG a tué la compétition avec les autres clubs, provoquant la colère de tous les autres fans dans l’Hexagone.