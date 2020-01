PSG – ASSE (6-1) : Thomas Tuchel calme le jeu avec ses quatre fantastiques

true

Porté par ses quatre fantastiques (triplé d’Icardi, buts de Neymar et Mbappé), le Paris Saint-Germain a atomisé l’AS Saint-Etienne (6-1) mercredi soir en Coupe de la Ligue. Un résultat qui a donné le sourire à Thomas Tuchel en conférence de presse.

« Tout le monde travaille aussi pour tout le monde »

« La meilleure chose dans ce résultat est de voir mon équipe vouloir toujours mettre le plus de buts. On n’arrête pas de travailler dans ce sens. Tout le monde travaille aussi pour tout le monde. C’est l’état d’esprit dont on a impérativement besoin pour être une grande équipe. On joue avec plus d’efforts. Ça donne un bon sentiment à tout le monde, aux joueurs, à l’équipe et aux supporters », a glissé le technicien allemand.

« On parle peut-être trop d’eux »

S’il est convaincu que le quatuor Mbappé, Icardi, Neymar et Di Maria se plait à jouer ensemble et qu’une complicité évidente existe entre les deux de devants (Icardi-Mbappé), Thomas Tuchel demeure gêné qu’on se focalise un peu trop sur la prestation de ses quatre fantastiques : « Ils ont tous bien fait les quatre face à Saint-Étienne. Mais on parle peut-être trop d’eux. Il y en a onze sur le terrain, d’autres derrière, et tous apportent aussi offensivement ».