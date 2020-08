PSG – Atalanta (2-1) : Tuchel le concède… il a douté !

true

Au sortir de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel s’est exprimé sur ce match renversant.

Pendant longtemps, le pied dans sa botte, Thomas Tuchel s’est crispé devant la prestation du PSG. Malmenés par l’Atalanta, les Rouge et Bleu ont renversé la rencontre dans les toutes dernières minutes grâce à Marquinhos et Choupo-Moting.

Finalement, les pensionnaires du Parc des Princes ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Au sortir du quart de finale, Tuchel est revenu sur ce scénario bouleversant au micro de RMC Sport. Selon lui, le PSG a mérité sa qualification. « Aujourd’hui, c’est le 50e anniversaire du club. Un match comme ça, une demi-finale, une saison historique avec quatre titres. On ne va pas oublier cet anniversaire. Nous avons fait un très bon match. C’est absolument mérité même si en marquant aussi tard on peut dire aussi qu’il y a eu de la chance. Mais en regardant tout le match c’est mérité. »

Pourtant face à la séduisante équipe de Gasperini, Tuchel avoue avoir douté. « Oui j’ai douté. Après 85 minutes , ça fait 1-0. Voilà, je suis réaliste. C’était possible qu’on ne marque pas. Mais je n’avais pas le sentiment qu’on n’allait pas marquer. J’ai dit à mon assistant que si on marque, on va mettre le deuxième tout de suite. » Désormais, le groupe parisien va pouvoir attendre avec sérénité son adversaire dans le dernier carré (RB Leipzig, ou l’Atlético de Madrid).