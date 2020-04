PSG – Borussia Dortmund : Neymar avait prévu de se payer Haaland

true

Agacé par son attitude lors de Borussia Dortmund – PSG (2-1), Neymar Jr attendait Erling Haaland au Parc pour prendre sa revanche.

Avant que la crise du Covid-19 ne mette le football mondial en pause, le Paris Saint-Germain s’était offert une ultime joie en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (défaite 2-1 en Allemagne, victoire 2-0 dans un Parc des Princes à huis-clos). Très attendu sur ce match, Neymar avait célébré son ouverture du score en reprenant le « yoga » de la célébration d’Erling Haaland au match aller.

Pour le Brésilien, cette manière de fêter son but n’a pas été choisie au hasard. Dans un entretien à la chaîne Youtube « Desimpedidos », Marquinhos a vendu la mèche : « Il y a eu plusieurs épisodes, certaines déclarations de joueurs après le match. Ils ont gagné le match aller et dans le tunnel, il y a eu des moqueries et des cris contre nous. Neymar aime cela. Il n’a pas peur, il répond toujours aux provocations. Il m’avait prévenu et m’a dit : “Laisse-moi faire, ne m’arrête pas“ ».

Après le match, tous les joueurs du PSG s’étaient ensuite permis ce « yoga » avant de chambrer à nouveau l’attaquant du Borussia Dortmund par le biais des réseaux sociaux. Encore une idée de Neymar ?