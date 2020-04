PSG : Bouchet (ex-OM) détaille son réquisitoire contre le Qatar et al-Khelaïfi

true

Pour Christophe Bouchet, ancien patron de l’OM désormais maire de Tours, Nasser al-Khelaïfi n’aurait pas dû participer aux négociations pour les droits TV.

Désormais maire de Tours, Christophe Bouchet est surtout connu pour avoir été président de l’OM de 2002 à 2004. Invité par L’Equipe à commenter la zizanie régnant au sein du football français, le journaliste a pointé du doigt le rôle ambigu joué par Nasser al-Khelaïfi, à la fois président du PSG et de beIN Sports.

« Avec le Qatar, on est déjà aux limites de l’anomalie permanente. C’est un des producteurs des droits du foot qui a négocié. Je ne comprends pas pourquoi il s’est prêté à cela. Cette situation n’était pas sérieuse. En fait, Nasser a négocié avec lui-même. Je ne le connais pas et c’est peut-être le plus honnête homme du monde, mais il ne peut pas se mettre là-dedans. Et si on considère que ni le directeur général (Didier Quillot) ni la président de la Ligue (Nathalie Boy de la Tour) n’ont la compétence pour aller discuter avec les diffuseurs, il y a un problème… »

« J’en entends depuis quelques jours se plaindre des droits télé. Mais quand c’est un fournisseur qui discute avec un fournisseur, il y a un doute obligatoirement et il ne peut pas y avoir de bonnes décisions au final. Il y a forcément des arrière-pensées. On a tous tenté, et moi le premier, des coups de billard à trois bandes. A qui profite ce genre de choses ? A celui qui a le plus de fonds. »