PSG : ce match qui a tout changé dans l’esprit de Neymar

Le 6 mars 2019 a constitué un tournant pour le Paris Saint-Germain a plus d’un titre. Ce soir-là, les champions de France se sont faits battre à domicile par Manchester United (1-3) en 8es de finale retour de la Champions League. Une véritable humiliation étant donné qu’ils s’étaient imposés à l’aller à Old Trafford (2-0) et que rien ne laissait présager une telle issue.

Ce fut également le début du feuilleton Neymar. Car comme l’a révélé un proche de l’attaquant à L’Equipe : « Ney était venu pour gagner de grandes choses et il a vu après cette défaite qu’il ne pourrait pas y arriver à Paris ». C’est donc à partir de ce moment-là que le Brésilien a décidé de tout faire pour quitter la France.

Pour EMD, il ne fait aucun doute que si Neymar fait profil bas au PSG aujourd’hui et qu’il est même question d’une prolongation, son envie première est toujours d’aller voir ailleurs en juin. Surtout si une nouvelle élimination prématurée sanctionne le club des Qataris au printemps…