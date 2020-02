PSG : cirque, catastrophe nucléaire… le constat alarmiste de Daniel Riolo

true

Depuis mardi dernier et la défaite sur la pelouse de Dortmund (1-2), le PSG est redevenu ce qu’il était avant l’arrivée des Qataris : un club à embrouilles où les polémiques succèdent aux coups de poignards dans le dos. Sur RMC, Daniel Riolo a dit combien la situation était surréaliste et combien les Parisiens étaient les seuls responsables de cet état presque catastrophique.

“Il suffit de prendre ce qu’il se passe au PSG depuis quelques semaines. Plus on avançait vers la Ligue des champions, plus le cirque s’est ouvert. On a tout eu. Au-delà des résultats sur le terrain, on a eu l’impression que les affaire sont tombées les unes derrière les autres. »

« Comme si c’était eux qui décidaient : “On va faire les cons, comme ça ça va nous mettre une pression terrible”, car si on passe pas ça sera une catastrophe nucléaire mais là ça sera encore pire, c’est le club qui va exploser. Tuchel semble avoir perdu totalement la main sur le club. Leonardo est obligé de sortir en interne. »