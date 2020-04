PSG : comment le Brésilien Rai a retourné Paris

false

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, le Brésilien Rai est revenu sur ses débuts ô combien dfficiles au PSG. Instructif.

Il est un nom à jamais ancré dans l’histoire du PSG. Trois lettres qui rappellent nécessairement de grands souvenirs à tous les amoureux du club de la capitale. Lui, c’est le Brésilien Rai qui, dans un long entretien accordé au quotidien l’Equipe, est revenu sur ses premiers mois à Paris. Autant de doutes et de matches ratés qui ont longtemps ternie l’image du Brésilien avant que ce dernier réussisse de grandes choses sous le maillot parisien.

« Au départ on a eu un drame (rires). Quand je suis arrivé, j’ai fait deux super matches. Mais je sortais de deux ou trois ans sans vacances, d’une série de matches internationaux qui avait duré deux mois. J’étais fatigué dans mon corps, dans ma tête. Je n’étais pas prêt à me confronter à une telle attente. Pour le public, on attendait le meilleur joueur du monde.

« Or dans ma tête je n’étais pas frais(…)J’étais aveuglé par l’émotion d’arriver »

« Or dans ma tête je n’étais pas frais(…)J’étais aveuglé par l’émotion d’arriver. Je ne me rendais pas compte. Mon comportement m’a sauvé. Je n’ai pas beaucoup parlé, j’ai été respectueux, j’ai mouillé le maillot. Les choses ne marchaient pas, mais les supporters et mes coéquipiers voyaient que je m’arrachais sur le terrain, à l’entraînement, pour revenir au plus haut niveau. À un moment donné je savais que ça allait revenir. »

Ce fut le cas, en effet…