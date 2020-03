PSG : comment Neymar passe le temps et gère la crise

true

Les joueurs du PSG ont été priés par leur direction de rester confinés à leur domicile depuis vendredi afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. « Les activités sportives de toutes les équipes professionnelles du Paris Saint-Germain vont rester suspendues provisoirement pour la période débutant lundi et jusqu’à une date pour l’instant indéterminée », a indiqué le club de la capitale dimanche. Un nouveau point sera fait mercredi au PSG.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« A ce jour, les joueurs sont un peu dans l’expectative, explique un proche du groupe dans Le Parisien. Ils ne disposent d’aucune date de retour à l’entraînement et on leur demande d’être patients et de prendre le moins de risques possible. La situation est un peu bizarre. » Neymar n’a pas souvent dû connaître une telle situation de blocage à son domicile, lui qui a l’habitude de s’envoler dès qu’il peut vers d’autres horizons (Barcelone, Caraïbes, Brésil).

Le PSG va communiquer un programme adapté sous peu

Le quotidien francilien explique ainsi que le crack brésilien du PSG tue le temps comme il peut en utilisant la mini-salle de gym dont il dispose à son domicile. Ensuite, il prend le temps de se caler devant son écran géant pour regarder des films. Le staff technique du PSG devrait par ailleurs transmettre sous peu un programme adapté à tous ses joueurs. L’hyperactif Neymar pourrait apprécier de se donner davantage.