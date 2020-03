PSG : comment Tuchel s’est coupé de son vestiaire

true

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a changé d’approche par rapport à la saison passée et cela n’a pas plu du tout à ses joueurs.

La défaite à Dortmund (1-2) lors du 8e de finale aller de la Champions League a confirmé que le vestiaire avait lâché Thomas Tuchel, entre les critiques des Brésiliens à son égard ou les insultes du frère de Presnel Kimpembé sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé, lui, avait déjà manqué de respect envers le coach du PSG quelques semaines plus tôt au moment de ses remplacements.

Bref, il y a clairement eu une cassure entre le Tuchel proche de ses joueurs de la première saison et celui de cette année, plus distant. Et qui en paye le prix fort. Que s’est-il passé concrètement. Le quotidien Le Parisien a enquêté sur ce changement d’attitude, probablement lié au relâchement général de la deuxième partie de saison 2018/19 sanctionné par l’humiliation face à Manchester United.

Tuchel a voulu sévir pour éviter un nouveau laisser-aller mais cela n’a pas du tout plu aux joueurs, comme l’a expliqué un proche du club au quotidien : « La première année, Tuchel était sympa. La deuxième année, il a changé, en devenant soudainement plus sévère et autoritaire. Avec les joueurs, tu ne peux pas changer de cette manière, ils ne l’acceptent pas ».