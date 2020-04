PSG – Coronavirus : le club propose un deal aux joueurs

true

D’après Le Parisien, des discussions sont en cours au PSG pour que les joueurs baissent leurs salaires de 50%.

La saison est suspendue et comme l’ensemble des clubs, le PSG doit trouver des solutions pour limiter les conséquences. Ce jeudi matin, Le Parisien révèle qu’il y a une négociation au sein du club de la capitale. « Tout le PSG, y compris les joueurs, est désormais passé au chômage partiel depuis une semaine, explique le quotidien. Cela concerne toutes les sections, le football (masculin et féminin) comme le handball ».

Les joueurs auraient d’abord été mis en congés payés dès le 16 mars. Le chômage partiel, lui, est entré en vigueur le 1er avril. Selon Le Parisien, le PSG table sur un manque à gagner de 300 M€. Et pour limiter la casse, les dirigeants souhaiteraient que les joueurs acceptent une diminution de 50 % de leurs revenus, conformément aux recommandations de la Ligue et de l’UNFP. En contrepartie, le club s’engagerait à maintenir les salaires et les primes prévus dans les contrats la saison prochaine.