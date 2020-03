PSG – Coronavirus : les motivations qui ont poussé Cavani à partir

true

Arrivé en Uruguay, Edinson Cavani (PSG) a expliqué vouloir aider la ville de Salto face au coronavirus. Accessoirement il se rapproche de ses enfants.

Si on en parle moins que ses coéquipiers Neymar et Thiago Silva, Edinson Cavani a lui aussi quitté Paris pour l’Uruguay afin de vivre auprès des siens le confinement imposé par le coronavirus. En effet, le « Matador » a été capté par les caméras de « Channel 4 », arrivant masque sur le visage et gants à l’aéroport international de Carrasco.

Questionné à son atterrissage par le média local, Edinson Cavani a confessé ses motivations au moment de rentrer dans sa ville d’origine : « C’est très délicat. Je vais à Salto, je dois être là-bas pour aider si on a besoin de moi », a glissé l’idole du Parc des Princes.

#Coronavirus @ECavaniOfficial volvió a Uruguay esta mañana por la pandemla. En Carraaco habló en exclusiva con @NRemeseiro. « Es muy delicado. Voy para Salto, tenemos que estar ahí para ayudar si es necesario ». Hoy en #Teledía @Vaguerre @robhernandez3 @TelenocheUy @Canal4_UY pic.twitter.com/uoDOSgYvdP — Pablo Melendrez (@pablo_melendrez) March 19, 2020

Au delà du soutien qu’il souhaite apporter à son pays, Edinson Cavani s’est aussi rendu en Uruguay pour raisons familiales. En effet, deux de ses trois enfants (ses garçons Lucas et Bautista) sont issus de son précédent mariage et vivent en Uruguay avec leur mère. Rappelons que le motif « garde d’enfants » pour parents divorcés fait partie des conditions pour braver le confinement.