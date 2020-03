PSG – Coronavirus : Mbappé participe à l’effort collectif avec un « très gros don »

true

Dans une période où le monde entier se ligue dans la lutte contre le coronavirus, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a apporté sa pierre à l’édifice.

A l’instar des stars du football comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ou d’autres grands noms du sport mondial comme Novak Djokovic, Kylian Mbappé vient à son tour d’apporter son aide dans la crise que traverse le pays suite à l’épidémie de coronavirus.

La Fondation Abbé Pierre annonce en effet que l’attaquant du PSG a apporté une aide d’importance pour le soutien aux personnes les plus fragiles. « Soucieux des conséquences de la grave crise sanitaire qui frappe notre pays, mais aussi de toutes les conséquences qu’elle peut engendrer sur les personnes les plus fragiles, Kylian Mbappé vient d’effectuer un très gros don pour soutenir le travail de la Fondation Abbé Pierre. Sa générosité permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l’eau et à l’hygiène des personnes en grande précarité, accès à l’alimentation et mise à l’abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc. La Fondation adresse à Kylian Mbappé ses plus vifs remerciements pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité », écrit la Fondation.

#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉ Du talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité. 👉 https://t.co/utDhSLYuKH 📷dr pic.twitter.com/sTShDX45Om — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020

L’occasion également pour la Fondation Abbé Pierre de rappeler ses besoins constants en terme de dons pour soutenir son action. « Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et au-delà des tickets-service qui commencent à être distribués sur le territoire, la Fondation Abbé Pierre a besoin d’alimenter un fonds d’urgence pour financer un large panel d’actions en direction des personnes sans domicile visant à leur donner accès à l’eau, à l’hygiène et à l’alimentation, mais également à la mise en place de maraudes le plus rapidement possible. Pour soutenir ses actions, elle continue à faire appel à la générosité du grand public : https://don.fondationabbepierre.org »