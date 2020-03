PSG – Coronavirus : Neymar mène la mobilisation des stars du sport au Brésil

true

Rentré se confiner au Brésil, Neymar, l’attaquant du PSG, se mobilise contre le Coronavirus, avec d’autres sportifs brésiliens de son entourage.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé… les grands joueurs se mobilisent pour la lutte contre le Coronavirus et Neymar n’est pas en reste. Avec ses amis, l’attaquant du PSG a fait un don d’argent en faveur des régions les plus pauvres du Brésil, comme l’explique Luciano Huck, animateur à la télévision brésilien, sur son compte Instagram.

« Ensemble, nous voulons encourager la culture du don, soutient ce proche de Neymar. Que les gens pensent plus à leur prochain, en particulier dans un moment d’angoisse, d’incertitude et de souffrance. Nous ne collectons pas de dons, nous en faisons et nous mobilisons des amis et de la famille ».

Gabriel Medina, champion de surf, à qui Neymar rend souvent visite, notamment au Portugal, fait lui aussi partie de ses sportifs brésiliens qui appellent aux dons pour UniãoSP et União Rio, deux associations qui combattent le COVID-19 dans les États de São Paulo et Rio de Janeiro.