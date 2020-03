PSG – Coronavirus : Neymar, T.Silva, Cavani… Le scénario redouté se confirme

true

Partis de Paris pour fuir la crise sanitaire du Covid-19, Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani se retrouvent désormais piéger dans leurs pays.

Si le Paris Saint-Germain n’était pas en mesure d’interdire à ses joueurs de s’éparpiller suite à la suspension des entraînements jusqu’à nouvel ordre, la direction francilienne avait chaudement recommandé à ses étrangers de ne pas quitter la France durant cette période difficile de confinement pour lutter contre le coronavirus. Le PSG avait notamment de grosses craintes de ne pas pouvoir récupérer à temps ses joueurs étrangers si la crise sanitaire s’agravait en Amérique du sud notamment.

Des joueurs mis en quatorzaine quand ils pourront revenir

Malheureusement, les réticences du PSG sont en train de se confirmer et le club de la Capitale ne sait pas quand il pourra récupérer Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani, tous trois rentrés dans leurs pays pour vivre le confinement. Même si la période pourrait être levée en France entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai, il faudra encore un temps supplémentaire pour l’ouverture des frontières… Et l’arrivée en provenance de certains pays, si elle devient possible, se ferait forcément avec une mise en quatorzaine des individus concernés.

En Amérique du Sud, les frontières sont fermées

Encore contrôlée au moment du départ de « Ney » et de « O Monstro », la situation au Brésil s’est passablement détériorée ces derniers jours. Avec une explosion exponentielle des cas de Covid-19 et des hôpitaux saturés. Il y a quatre jours, l’Uruguay a – à son tour – fermé ses frontières jusqu’à nouvel ordre. Même si le championnat venait à reprendre en mai ou en juin, il est probable que ce soit très difficile pour le PSG de récupérer à temps ses trois stars confinées en Amérique du Sud…