PSG : CR7 et Messi ont montré la voie, Neymar et Co doivent sabrer leurs salaires

Devant la baisse généralisée de certains grands clubs pendant la crise sanitaire, les employés du PSG apprécieraient de voir les stars du vestiaire en faire de même.

Le PSG n’échappe pas à la crise. En chômage partiel depuis début avril, les salariés du club de la capitale suivent les négociations salariales entre les joueurs et les dirigeants. Ils guettent même ces dernières d’un œil très attentif.

« C’est peu dire qu’ils attendent un effort de Neymar et ses partenaires, explique le quotidien sportif dans son édition du jour. Pour les employés parisiens, effort rime avec baisse de salaire et pas seulement avec report comme le prévoit l’accord passé entre le groupe de travail de la (LFP) et le l’UNFP. » « On attend de voir ce qu’ils vont faire même si c’est déjà tard, confie un salarié. Et sur ce point, on regarde ce qui a été fait par les grands clubs européens avec lesquels on se compare. »

La Juve, le Barça et le Real ont agi en grands clubs

Cet employé du PSG fait référence à la Juventus Turin, au Real Madrid ou au FC Barcelone, qui ont montré l’exemple en ces temps de crise inédite. Ainsi, les joueurs de la Juve ont renoncé à quatre mois de salaires, soit 90 M€ d’économie pour leur club. Quant à Lionel Messi et ses partenaires, ils ont accepté une diminution de 70% de leurs revenus mensuels afin de faire en sorte que les salariés du club puissent conserver le leur en intégralité. Au PSG, on attend…