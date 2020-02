PSG : Daniel Riolo fait un pas de géant vers Verratti

true

Passeur décisif pour Neymar sur l’ouverture du score du brésilien pour le PSG à Lille (2-0), le week-end dernier, Marco Verratti est dans une bonne passe en ce moment à l’image de Neymar et de son équipe. Trois semaines avant d’affronter le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la paire Gueye-Verratti fonctionne bien en l’absence de Marquinhos et Daniel Riolo met en avant la forme de l’Italien, tout en ajoutant un bémol.

Encore des doutes sur son niveau physique

« À la fin de la première période, je me suis dit : »‘Ce soir, tu vas dire que tu es en phase de réconciliation avec Verratti », car j’ai aimé sa première période, a commenté le journaliste sur RMC. Il a joué juste et d’une manière efficace. Son talent était au service du jeu, et il n’était pas tout seul à faire ses fameux tourniquets, à retarder le jeu. Dans un milieu de terrain, si en plus d’un travailleur, car il récupérait des ballons, tu as sa technique, c’est bonus. Sauf que le problème, c’est qu’il ne tient pas physiquement. Il n’arrive pas à enchaîner. Il paie sa mauvaise hygiène de vie. Surtout qu’il n’a pas une grosse corpulence physique. Donc ma phase de réconciliation est entamée, mais pas conclue. Car dès le début de la deuxième période, il plonge… Ce n’est pas possible de tenir aussi peu physiquement… ».