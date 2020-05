PSG : des cadeaux très bling-bling pour le 9e titre de champion

true

Les joueurs du PSG vont recevoir une coque de téléphone plaquée or pour fêter leur titre de champion de France, qu’ils n’ont pas pu célébrer.

Le Paris Saint-Germain n’a pas pu fêter son neuvième titre de champion de France sur le terrain, crise sanitaire oblige. Mais cela n’a pas empêché les dirigeants du club de la capitale de verser les primes afférentes à leurs joueurs ni de leur faire un très joli cadeau dont le visuel a été diffusé sur Internet.

Il s’agit en effet d’une coque de téléphone de 24 carats, réalisée par la société IdesignGold. Sa valeur est estimée à 5.000€ et si tous les Parisiens vont en recevoir une avec leur numéro de maillot, elles seront également commercialisées pour les supporters les plus acharnés (ou les plus riches).

Fait étrange, on constate que le logo du club n’apparaît pas sur l’objet. Il y a le numéro de maillot, donc, le nom du joueur, le logo de la Ligue 1, neuf étoiles, « champion 2020 » et le nom de la société. Mais pas celui du PSG…

MAJ (18h10) : Par le biais d’un communiqué, le PSG a démenti être à l’origine de ce cadeau et compte bien se retourner contre l’enseigne anglaise qui a communiqué sur l’image du club. « Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain », a fait savoir le club dans un communiqué.