PSG : deux mois au Genoa et puis s’en va déjà pour Thiago Motta ?

Nommé fin octobre du Genoa, Thiago Motta devrait être débarqué au plus tard demain soir. En cause : une approche tactique et mentale pas en rapport avec une équipe à la lutte pour son maintien !

Souvenez-vous : à peine nommé entraîneur du Genoa, Thiago Motta était loué par son président, Enrico Preziozi, mais aussi par tous ses collègues. Chacun lui prédestinait un grand avenir, grâce à sa culture de la gagne, son approche tactique, ses choix judicieux en termes de joueurs.

Deux mois plus tard, changement de décor : Thiago Motta devrait être viré dans les prochaines heures ! Il faut dire que son équipe n’a gagné qu’un seul match en championnat, le premier contre Brescia (3-1), autre mal-classé. Si elle a réalisé quelques belles performances (1-2 chez la Juventus, 0-0 au Napoli), elle vient aussi d’en prendre quatre contre l’Inter et s’est inclinée à domicile dans le derby contre la Sampdoria (0-1).

Mais ce qui est surtout reproché à l’ancien du PSG, c’est son approche tactique et mentale, qui ne serait pas en rapport avec la lutte pour le maintien. Eh oui, il semblerait que ce ne soit pas facile de passer d’une carrière de joueur de très haut niveau au Barça et à l’Inter à une aventure d’entraîneur dans les bas-fonds de la Serie A ! Mais que l’Italo-Brésilien se rassure : il paraît qu’on ne devient entraîneur qu’une fois qu’on a été viré…