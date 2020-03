PSG : Di Maria se fait reprendre de volée pour ses états d’âme

true

Le milieu offensif du PSG Angel Di Maria accuse le coup à cause du confinement. Le journaliste Fred Hermel ne comprend pas qu’il puisse se plaindre.

Ça n’a pas tardé ! Quelques heures après qu’Angel Di Maria et sa femme aient fait part du mal-être du joueur du PSG à l’idée d’être confiné, le journaliste de RMC Frédéric Hermel s’est lâché sur Twitter. Pour lui, le gaucher a fait preuve d’une indécence rare en ces temps de crise planétaire.

« Quand on a deux neurones, c’est compliqué d’avoir une vie intérieure… Quelle indécence ! Quand on est millionnaire et qu’on vit dans un immense espace comme c’est le cas de Di María, on ne doit pas se plaindre publiquement. Ici on entrepose les cadavres dans une patinoire… Alors les états d’âme d’un footballeur mieux installé que 99,99 % des gens… »

Une réaction épidermique de la part d’un journaliste qui vit à Madrid, épicentre de la crise du coronavirus en Espagne, où les morts sont beaucoup plus nombreux qu’ailleurs dans la péninsule…