PSG – Dortmund (2-0) : Thiago Silva, Verratti, Icardi, Meunier… les absents avaient tort ce soir !

On dit souvent que les absents ont tort. En ce qui concerne le PSG-Dortmund (2-0) de ce soir, c’est on ne peut plus vrai ! Il y a eu les absents des tribunes, ces supporters parisiens contraints de vivre leur passion à l’extérieur du Parc des Princes en raison du huis-clos prononcé par les autorités. Mais eux ont bien vécu leur soirée, entre belle réception du bus de l’équipe et chants tout au long du match plus un feu d’artifice après le but de Neymar.

Et puis, il y avait les absents du terrain. Thiago Silva pas suffisamment remis de sa blessure, Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus et Mauro Icardi laissé sur le banc. Ces quatre-là ont vraiment perdu gros ce soir car il est certain que Thomas Tuchel reconduire ce onze de départ lui ayant donné satisfaction. Et lui ayant accordé du sursis, également.

C’est d’autant plus vrai pour Thiago Silva que la doublette Kimpembé-Marquinhos a magnifiquement contenu le géant norvégien Erling Haaland, qui avait inscrit un doublé au match aller. Ça l’est également pour Mauro Icardi car son remplaçant, Edinson Cavani, est précieux par son abattage quand son équipe subit comme c’est arrivé à Paris ce soir en fin de match. Oui, décidément, les absents avaient tort ce soir !