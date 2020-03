PSG – Dortmund (2-0) : Tuchel, Marquinhos, Kehrer…toutes les réactions

true

Le PSG, au terme de sa victoire face au Borussia Dortmund, hier soir au Parc des Princes (2-0), est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voici les principales réactions au coup de sifflet final.

Thomas Tuchel : « C’était beau, le foot est pour les supporters, pour tous ceux qui aiment ce jeu. On gagne depuis 28 matches, cette équipe n’a perdu qu’un seul match à Dortmund avec un but de différence et on a parlé comme si on était quatrième de ligue 1 et éliminé des coupes. Tout le monde veut écrire une critique, c’est facile. On a joué comme une équipe et cette équipe est fiable. C’était nécessaire de montrer ça. On a eu une bonne atmosphère dans le bus pendant l’arrivée avec les ultras. On a chanté ensemble, c’était spécial. Avant le match, je me suis dit que c’était exactement l’état d’esprit qu’il fallait sur le terrain. Normalement, le foot est une relation entre le spectateur et l’équipe et ça donne une énergie spéciale. C’était plus difficile aujourd’hui mais l’équipe a été formidable. »

Marquinhos : « On a eu un bon mental sur le terrain, on est restés costauds, on marqué les deux buts qu’il fallait, on n’a pas encaissé de but. Il faut qu’on garde ça pour la suite. Tout le temps où on était dos au mur on a montré qu’on avait des valeurs, de la personnalité pour surmonter ça. C’est dans la difficulté qu’on retire les valeurs, la passion du foot. Le foot c’est ça, c’est les amoureux du foot, c’est la passion et c’est pour ça qu’on est là aussi, pour jouer pour notre passion, pour notre famille et pour eux aussi qui sont toujours avec nous. »

« Des moments fantastiques »

Thilo Kehrer : « Nos supporters, ce qu’ils ont fait aujourd’hui avant le match et ce qu’ils font toujours est incroyable pour nous, ça nous rend forts, ça donne encore plus d’esprit, plus d’énergie. Ce sont des moments fantastiques. Autour du club, tout le monde disait que c’est le match le plus important… Mais pour nous, ce n’est pas ça. Le plus important, c’est nous, notre plan, notre envie, notre groupe. Même s’il y a des célébrations, ce n’est que le début. On profite de ce moment. On est heureux de cette qualification pour les quarts. »