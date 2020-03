PSG – Dortmund (2-1) : Neymar, Mbappé… Les joueurs parisiens n’ont pas lâché Haaland

true

Après trois échecs consécutifs, le PSG a enfin validé son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions. Pour cela, les hommes de Thomas Tuchel ont livré un match de haute volée face au Borussia Dortmund (2-1), avant de fêter cette qualification de manière mémorable avec les milliers de supporters ayant encouragé les joueurs depuis l’extérieur du stade, huis clos oblige.

Mais les joueurs du PSG étaient visiblement habités aussi par un autre sentiment : la revanche. Sur le but de Neymar, mais aussi sur la pelouse après le coup de sifflet final, des premiers indices avaient montré que les joueurs parisiens n’avaient pas apprécié la célébration de Haaland façon Bouddha au match aller. Et surtout la manière dont le Borussia Dortmund, via les réseaux sociaux, s’en était emparé par la suite.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Du coup, les joueurs du PSG ont renvoyé le bâton lors de l’après-match. Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé ou Neymar ont notamment partagé des stories mettant en scène le groupe singeant la célébration du Norvégien. Le Brésilien a même publié un post avec la légende « Notre ville, pas la vôtre…