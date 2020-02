PSG : Dortmund a envoyé un message aux Parisiens

true

Alors que Neymar et Kylian Mbappé ne seront pas du déplacement à Amiens ce samedi, le prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, Dortmund, s’est promené hier soir contre l’Eintracht Francfort. Un large succès, 4-0, dans une ambiance extraordinaire, qui permet à l’équipe de Lucien Favre de remonter à la 2e place de la Bundesliga.

Haaland et Sancho ont encore marqué

Les deux attaquants Erling Haaland et Jadon Sancho ont confirmé leur forme en inscrivant chacun un but, le capitaine Piszczek avait ouvert le score et Guerreiro, l’ancien lorientais, a corsé l’addition. Cette victoire confirme le potentiel offensif du Borussia, qui a inscrit 24 buts lors de ses 6 derniers matches. Et cette fois-ci, la défense, qui avait encaissé 11 buts lors des 5 derniers matches, est resté hermétique. Le 8e de finale du PSG ne sera probablement pas une promenade de santé !