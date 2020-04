PSG, Dortmund : Haaland se compare à un ancien crack parisien

true

Victime du PSG en Ligue des champions, Erling Haaland voue une grande admiration pour Zlatan Ibrahimovic.

Auteur de 40 buts cette saison, Erling Haaland , passé du RB Salzbourg au Borussia Dortmund en janvier, explique dans le magazine anglais Four Four Two qu’il est fan de Zlatan Ibrahimovic, l’ancien attaquant du PSG, aujour’hui de retour au Milan AC.

Make a difference

Fai la differenzahttps://t.co/6o2cvUwEK6 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 20, 2020

Le Norvégien ose même une petite comparaison avec le géant suédois. « Ibrahimovic, j’aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses différemment, je pense que j’ai toujours eu cette confiance aussi, c’est juste moi, a-t-il confié. J’aime aussi la façon dont il passe d’un club à l’autre, dans un autre pays, ce qui n’est pas facile, mais il entre toujours et marque des buts, dès la première seconde. J’ai aimé voir cela. » Les deux joueurs partagent le même agent, Mino Raiola.