PSG – Dortmund : Mbappé absent de l’entraînement

On le disait malade. Avec une angine et incertain pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, demain soir, lors du match PSG-Borussia Dortmund. Le Parisien, dans un premier temps, estimait que l’attaquant parisien, Kylian Mbappé, était bel et bien présent à l’entraînement, ce matin, au Camp des Loges. Avant de se contredire.

Contrairement à ce que nous avons indiqué par erreur un peu plus tôt, Kylian Mbappé n’est finalement pas présent au camp des Loges ce mardi matin. Il souffre toujours de son angine. #PSG #PSGBVB — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) March 10, 2020

Comme le précise Le Parisien, les joueurs présents sont ce matin, Di Maria, Kurzawa, Bakker, Meunier, Gueye, Rico, Kouassi, Sarabia, Draxler, Meunier, Icardi, Choupo, Cavani, Navas, Kimpembé, Neymar, Marquinhoss, Bernat, Bulka, Kehrer, Dagba, Verratti et Paredes.