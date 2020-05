PSG : effectif, arrivées, Cristiano Ronaldo… Al-Khelaïfi fait passer ses messages

true

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a profité d’une interview à France Football pour faire passer quelques messages sur son club.

Que ce soit grâce au PSG ou beIN SPORTS, Nasser Al-Khelaïfi est désormais un personnage incontournable du football. Le président parisien, placé numéro un des personnes les plus influentes du football par France Football à paraître demain, en a profité pour livrer son sentiment sur son club, mais aussi un certain CR7. Morceaux choisis.

Les arrivants devront respecter l’institution PSG

« Je rencontre plein d’acteurs du monde du sport, dont beaucoup parmi eux ont une grande influence. Mais au Paris Saint-Germain, nous plaçons l’institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l’avenir le feront en toute connaissance de cause »

L’effectif appelé à l’exemplarité

« Avec la crise actuelle, les présidents se doivent d’avoir un leadership encore plus affirmé pour donner des lignes directrices fortes et impactantes. Et les joueurs, en tant que modèles pour beaucoup de jeunes, doivent aussi prendre plus de responsabilités en tant qu’influenceurs de la nouvelle génération. »

Cristiano Ronaldo, un véritable modèle

« Année après année, Cristiano Ronaldo fait preuve d’une détermination unique, d’une force de caractère hors norme. Il reste animé par cette envie de s’améliorer chaque jour et il repousse toujours ses limites. J’admire cette volonté implacable, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir. »