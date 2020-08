PSG : encore une très mauvaise nouvelle pour l’Atalanta Bergame

false

Sans doute privé de son attaquant vedette face au PSG, en Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame a peut-être perdu son gardien également.

On vous le disait plus tôt sur notre site : à quelques jours du quart de finale de la Ligue des Champions, opposant le PSG à l’Atalanta Bergame, le club italien devra sans doute se passer de son buteur patenté, le Slovène Josip Ilicic. Ce dernier, fragilisé moralement par le Covid-19, est en effet retourné en Slovénie afin de retrouver les siens et un semblant de confiance.

Nouveau coup dur, ce soir, pour l’Atalanta, puisque la formation, qui affronte actuellement l’Inter Milan dans le cadre de la 38e journée de Série A, vient également de perdre son gardien de but. A la 5e minute, le gardien Pierluigi Gollini, visiblement touché au genou, a dû laisser sa place à Marco Sportiello.