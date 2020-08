PSG, FC Barcelone – Mercato : bataille en vue pour Guendouzi ?

true

Indésirable à Arsenal, Mattéo Guendouzi est suivi avec attention par le PSG et le Barça. Une offre de 40 millions d’euros convaincrait les Gunners.

En conflit avec Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, Mattéo Guendouzi va quitter les Gunners cet été. L’ex-Lorientais, sous contrat jusqu’en 2022, se cherche une porte de sortie. À la vue de son grand potentiel, plusieurs écuries européennes sont prêts à sauter sur l’occasion.

Parmi elles, le FC Barcelone et le PSG suivent avec une grande attention la situation du natif de Poissy. À 21 ans, Guendouzi est un pari sur l’avenir intéressant pour des clubs en manque de jeunesse dans l’entrejeu. L’espoir possède déjà une solide expérience chez les professionnels (112 matches).

Mais, selon The Sun, Arsenal attendrait 40 millions d’euros pour lâcher son international Espoir français. Malgré un statut d’indésirable, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ne veulent pas brader le milieu passé par les équipes de jeunes du PSG.

Tous les deux en manque de liquidités, les Blaugranas et les Rouge et Bleu joueront probablement la montre pour obtenir un rabais dans ce mercato rallongé. Pour continuer à progresser au plus haut niveau, Guendouzi aura le choix. À lui désormais de faire le bon pour rebondir loin de la capitale anglaise.