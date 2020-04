PSG, FC Barcelone – Mercato : le Barça revient à la raison pour Neymar ?

true

D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone souhaiterait prioriser le recrutement de Lautaro Martinez plutôt que celui de Neymar cet été.

Depuis quelques jours, la presse catalane occupe son confinement en évoquant l’hypothétique retour de Neymar (PSG, 27 ans) au FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre SPORT et Mundo Deportivo, on joue aux montagnes russes émotionnelles avec le cœur des Socios blaugranas. Quand un entretient l’espoir, l’autre fait tout pour le ruiner.

Lautaro Martinez plus facile à déloger de son club

Nouvel épisode ce jeudi avec « Mundo Deportivo », qui ruine quasiment les chances de voir le Brésilien revenir au Barça. Avec la récession économique à venir pour cause de Covid-19, le FC Barcelone n’aura sans doute les moyens que pour un seul crack et c’est aujourd’hui Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans) qui semble « le plus facile » à faire venir lors du Mercato d’été.

Conscient qu’économiquement, le dossier de l’Argentin est beaucoup plus limpide (clause libératoire à 110 M€, salaire plus abordable même en étant doublé), la direction du Barça aurait fait du comparse de Messi en sélection son premier choix pour l’été 2020. Cela tombe plutôt bien puisque, du côté du PSG, on ne semble pas forcément vendeur pour cet été…