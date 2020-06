PSG, FC Barcelone – Mercato : Leonardo aurait savonné la planche de Lionel Messi !

true

La presse catalane tient Leonardo, le directeur sportif du PSG, pour principal responsable des difficultés rencontrées par le FC Barcelone pour signer Lautaro Martinez (Inter Milan).

Ça traine, et ça commencerait même à sentir le roussi… Alors que l’arrivée de Lautaro Martinez, chaudement recommandée par Lionel Messi en personne, est dans les tuyaux au FC Barcelone depuis de longs mois, la tendance serait plutôt à ce que l’attaquant argentin reste à l’Inter Milan.

Et d’après SPORT, c’est le PSG, et Leonardo, qui sont les premiers responsables de la situation. « Depuis que le PSG a acheté Icardi 50 M€, l’Inter Milan n’est plus dans l’obligation de vendre. Le club italien ne veut plus négocier et il est confiant pour que le joueur ne parte pas », écrit le média catalan. Selon SPORT, le Barça a proposé 65 M€ + Junior Firpo, mais l’Inter demande 20 M€ de plus pour libérer Martinez.