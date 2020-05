PSG, FC Barcelone : Neymar meilleur dribbleur que Messi, les stats le prouvent

true

Cette saison, les stats montrent que Neymar a réussi plus de dribbles avec le PSG que Lionel Messi avec le FC Barcelone.

Neymar et Lionel Messi passent pour être parmi les meilleurs dribbleurs de la planète foot et le site Opta le confirment en s’appuyant sur les stats de la saison 2019-20.

10.7 – Tops dribbles tentés (& réussis) par match dans les 5 grands championnats européens cette saison (min. 5 matches) : 🇧🇷 Neymar – 10.7 (6) 🇩🇿 Youcef Atal – 8.9 (3.6) 🇨🇮 Wilfried Zaha – 8.8 (4.7) 🇦🇷 Lionel Messi – 8 (5.4) 🇫🇷 Allan Saint-Maximin – 7.7 (4.4) FIFA 🎮. https://t.co/r0VSGdNDeR — Optajean (@OptaJean) May 21, 2020

Celles-ci classent le joueur du PSG en tête des joueurs ayant réussi le plus de dribbles par match (10.7). Le Brésilien devance le Niçois Youcef Atal et l’Ivoirien Wilfried Zaha (Crystal Palace). Lionel Messi se classe 4e, et Allan Saint-Maximin (Newcastle) 5e.