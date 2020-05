PSG : fin de carrière pour Zlatan Ibrahimovic ?

true

Zlatan Ibrahimovic s’est fait mal ce lundi lors d’un entraînement de l’AC Milan, ce qui laisse craindre une rupture du tendon d’Achille.

Rien n’est encore sûr mais Zlatan Ibrahimovic pourrait s’être gravement blessé ce lundi lors d’un entraînement de l’AC Milan. Le Suédois auraient ressenti une douleur soudaine et violente à un mollet, qui fait craindre, selon Sky Italia, à une rupture du tendon d’Achille.

Si le diagnostic se confirme, il deviendrait très délicat pour l’ancien attaquant du PSG de revenir au plus haut niveau, lui qui a 39 ans et qui voit les saisons bouleversées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Car il faut environ un an pour revenir de ce type de blessure…

Ce serait une triste fin pour un joueur aussi immense sur le terrain qu’en dehors, brillant dans la façon de jouer avec son image. Surtout, Ibrahimovic a été reconnu partout où il est passé pour son immense professionnalisme. Qui aurait donc mérité une sortie à la hauteur de son talent.