PSG : Forbes estime la valeur du PSG à plus d’1 milliard d’euros

Cela fait plusieurs années que le PSG tente de rivaliser avec les plus grands clubs européens, sur le terrain ou même en coulisses. Et il semblerait que cela fonctionne puisque si l’on en croit le célèbre magazine Forbes, le PSG est le club qui a connu la plus grosse progression financière lors de ces dix dernières années.

En effet, la croissance financière du PSG depuis l’arrivée de QSI à sa tête est assez colossale. D’ailleurs aujourd’hui aucun club de football ne peut rivaliser avec le club parisien dans ce domaine : valeur estimée à 1,09 milliard d’euros et progression de 992% au niveau budgétaire. Seuls les Golden State Warriors ont connu meilleure progression sur les dix dernières années (+ 1011%).

De tels résultats s’expliquent notamment par la régularité du PSG au plus haut niveau depuis plusieurs années. Même si les parisiens n’ont jamais atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, ils parviennent tout de même à se qualifier pour les huitièmes de finale chaque saison. De plus, la marque PSG commence à s’exporter dans le monde entier et à devenir très populaire.