PSG : George Weah chante contre le coronavirus

Ancien buteur du PSG, George Weah, président du Liberia, pousse la chansonnette pour combattre le coronavirus.

Président libérien depuis deux ans, George Weah, l’ancien attaquant du PSG, a chanté le 25 mars un texte pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus. « Mes compatriotes libériens, dressons-nous ensemble pour combattre le coronavirus. Dieu bénisse l’Afrique et le reste du monde », prévient Mister George, au rythme des percussions, accompagné par des voix féminines.

La chanson dispense pendant six minutes la bonne parole sur la nécessité de se laver les mains et sur les symptômes de la maladie. Le Liberia avait été le pays d’Afrique de l’Ouest le plus durement touché entre 2014 et 2016 par la fièvre Ebola qui y avait fait plus de 4 800 morts.

« Le président a produit cette chanson avec un groupe local appelé Rabbis. C’est lui qui a écrit la chanson et qui en est le principal interprète. Chanter fait partie des talents du président Weah », a expliqué à l’AFP son porte-parole Solo Kelgbeh.