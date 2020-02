PSG – Girondins (4-3) : match bizarre, Cavani, Neymar… Tuchel avait des choses à dire

true

Son analyse du match

« Il y a des inquiétudes si on joue comme ça, oui. C’est toujours la même chose (…) On doit améliorer notre capacité à défendre, resserrer la distance entre les joueurs pour avoir un bloc plus compact (…) Contre Bordeaux, ce n’était pas fou mais un peu bizarre. On a encaissé beaucoup de buts sans vraiment concéder d’occasions. C’est difficile de regagner de la confiance. Avoir gagné est une bonne base à utiliser pour les prochaines semaines ».

Sur la prestation de Cavani

« C’était le moment pour « Edi ». J’ai pu sentir à l’entraînement qu’il était très proche de marquer. Il a marqué un but important contre Lyon et j’ai eu l’impression qu’après cette défaite, sa personnalité, son énergie et l’effort qu’il donne pouvait être bons pour nous aujourd’hui (hier). Je suis très heureux qu’il ait marqué et fait une passe décisive. C’est un grand joueur pour Paris, il a mérité son deux-centième but ».

Sur le carton rouge de Neymar

« Si on veut parler de cette situation, on doit parler de toute la situation ».

Sur l’absence de Keylor Navas

« Il était sur le banc. C’était possible qu’il joue mais il sentait de la fatigue musculaire ».