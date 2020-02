PSG – Girondins (4-3) : public, Cavani, Rico, Marqui, Neymar voit rouge… Les 5 choses à retenir

true

Un Parc des Princes frondeur contre Tuchel et les joueurs

Agacé par la défaite à Dortmund (1-2) en Ligue des Champions, le Parc était frondeur ce dimanche soir. En plus d’une nuée de sifflets qui a accompagné l’annonce du nom de Thomas Tuchel, les Ultras de la tribune Auteuil ont tenu à faire passer un message musclé aux stars parisiennes, invectivant Silva, Neymar et Mbappé à « porter leurs couilles » comme leurs illustres années Kombouaré, Ginola ou Rai. Un climat surréaliste qui n’a pas été aidé les Franciliens à rentrer dans leur match.

Le 200e pour « Edi » Cavani

Ce but du Matador était attendu. Il est arrivé au Parc des Princes dans son jardin. D’une jolie tête piquée, Edinson Cavani a enfin inscrit son 200e but sous le maillot parisien. L’occasion pour Opta de faire le bilan de l’Uruguayen, à Paris depuis sept ans et qui grave encore un peu plus son nom dans la légende des grands buteurs du PSG. A côté de ça, Cavani a fait du Cavani avec une grosse débauche d’énergie, un service sur un plateau pour le 16e but de la saison de Mbappé et quelques ratés assez incroyables…

200 – Edinson Cavani a marqué son 200e but avec Paris toutes compétitions confondues (298 matches). 138 en Ligue 1, 30 en Ligue des Champions, 32 en Coupes. 187 dans la surface/13 de l’extérieur de la surface. 151 dans le jeu/49 sur CPA. Matador. #PSGFCGB pic.twitter.com/EajTJUe9Z1 — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2020

Sergio Rico, pari complètement raté

Avec Edinson Cavani, il était l’autre « pari » de Thomas Tuchel pour son retour au 4-4-2. Un pari complètement raté puisque l’Espagnol a offert le but gag du 2-2 en dégageant directement dans les talons du bordelais Pablo Castro. Il aurait également pu offrir le 2-3 aux Girondins si le tandem Nicolas De Préville – Samuel Kalu s’était montré plus prompt à réagir. En revanche, il peut pas grand chose sur le missile téléguidé de Ruben Prado.

Marquinhos, héros surprise du PSG

De retour au milieu de terrain, « Marqui » s’est fait le serial buteur inattendu de ce classique entre le PSG et Bordeaux. En effet, le Brésilien a d’abord inscrit le but du 2-1 d’une tête-épaule heureuse sur un centre de Neymar avant d’aller chercher le 3-2 en renard des surfaces sur la ballon repoussé plein axe par Benoît Costil après une tête à bout portant d’Edinson Cavani.

Neymar – Mbappé, prestations mitigées

Extrêmement nerveux, Kylian Mbappé a certes marqué le 4e but sur une offrande d’Edinson Cavani mais il a aussi pris un carton jaune pour s’en être pris à l’arbitre. Impliqué sur plusieurs des buts et passeur décisif sur le 2-1, Neymar a aussi délivré quelques galettes ce dimanche au Parc des Princes mais il a aussi et surtout perdu ses nerfs, récoltant un jaune pour contestations avant la pause avant de prendre une deuxième biscotte synonyme d’exclusion pour avoir taclé Yacine Adli sur la fin.