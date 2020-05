PSG, Girondins : Poyet fait une drôle de révélation sur Cavani

true

Selon l’ancien coach des Girondins Gustavo Poyet, Edinson Cavani n’est pas assez considéré depuis son arrivée au PSG.

Dans l’émission Les Réservistes, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux Michaël Ciani a fait une drôle de confidence concernant Zlatan Ibrahimovic, qu’il a côtoyé au LA Galaxy : “La seule personne au PSG avec qui Zlatan ne s’entendait pas, c’était Cavani. Il m’a dit qu’il a détesté trois ou quatre joueurs dans sa carrière, et Cavani en faisait partie”.

Et sur BeIN Sports, c’est un autre ancien bordelais, Gustavo Poyet, qui a pris le relais. Alors que l’histoire parisienne de Cavani touche à sa fin, le technicien uruguayen considère qu’il n’a pas été très bien traîté dans la capitale. “Durant toute sa carrière, Edinson Cavani a toujours été le joueur sacrifié, a expliqué Poyet. Par exemple, l’Uruguay joue avec Suarez, Forlan et Cavani. Qui s’exile sur un côté ? Cavani. Ibrahimovic au PSG, qui s’exile sur un côté ? Cavani »

Et à lui d’ajouter : « Quand Zlatan s’en va et que Cavani devient le leader de l’équipe, on fait venir Neymar. Et maintenant, c’est Neymar qui tire les penaltys. Cavani a besoin d’aller dans un club où on va lui donner le numéro 9 et lui confier la clé de l’attaque en pointe. Il doit être le joueur qui doit décider du sort des matches, faire la différence. Le tout en restant le joueur important car il travaille beaucoup, il défend il court. Il doit rester le leader offensif en raison de sa carrière, de sa légitimée et de sa qualité. »