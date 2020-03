PSG : grigris, bouffi, zéro exigence… Riolo se lâche comme jamais sur Neymar !

true

C’est peu dire que Daniel Riolo n’a pas apprécié la prestation de Neymar hier soir à Lyon (5-1) en demi-finales de la Coupe de France. Le journaliste de RMC tire la sonnette d’alarme par rapport à l’état de forme du Brésilien, qu’il juge bouffi. Selon lui, un seul moyen se remettre les Parisiens dans la poche : qualifier le PSG face au Borussia Dortmund en Champions League la semaine prochaine.

« Messi, il faut qu’il voit jouer Neymar en ce moment. Je suis le seul à le voir ? Prenez des photos avant-après, même son visage ! Ses deux-trois gestes pendant le match, c’est suffisant ça ? Il est venu pour faire quatre grigris et un centre ? Au minimum, il qualifie le PSG contre Dortmund, et là on dira que c’est normal. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Il n’a pas de rythme. On le voit sur son visage, même la couleur de sa peau a changé, il n’a plus le même teint, il est bouffi, a-t-il lâché. Il n’a fait que deux matchs pleins depuis fin janvier, ce n’est pas normal sachant tout ce qu’il a raté cette saison, son été… On parle du joueur censé être le plus important du club, d’un mec annoncé dans le top 3 mondial. On arrête ou quoi ? Il y a zéro exigence, c’est quoi l’histoire ? Sur la première période, son attitude, c’est au-delà du scandale ! Il marche, il ne peut même pas courir. »