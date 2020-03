PSG : Haaland (Dortmund) est fan d’une légende parisienne

Il sera la menace n°1 pour le PSG la semaine prochaine en 8e de finale retour de Ligue des champions. Auteur de 12 buts en 9 matches depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland explose les compteurs, à 19 ans. Son doublé lors du match aller remporté contre les Parisiens a encore un peu plus jeté la lumière sur le Norvégien, qui explique ce lundi dans un entretien à FourFourTwo qu’il est un grand fan d’un certain Zlatan Ibrahimovic.

