PSG : Icardi a aussi quitté Paris, le club tremble pour ses stars

Mauro Icardi (27 ans) est rentré en Italie en compagnie de Wanda Nara pour passer la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus. Le PSG commence à trembler.

Les fuyards du PSG se font chaque jour un peu plus nombreux en raison de la propagation du coronavirus. Mauro Icardi s’est rajouté à cette catégorie et l’a fait savoir ce lundi sur les réseaux sociaux. « Oui nous sommes tous ensemble chez nous en Italie », a confirmé l’attaquant argentin qui est retourné dans sa maison du Lac de Côme, en Lombardie, avec sa compagne Wanda Nara et ses enfants. Interrogé sur le choix de rentrer dans l’une des régions les plus touchées d’Italie, le buteur de 27 ans a tenu à se justifier. « Retourner dans son lieu de résidence est autorisé. En respectant évidemment les mesures de sécurité imposées par l’Etat et assurant toujours la sécurité de chacun des membres de ma famille », a-t-il souligné.

Ces départs en cascade ne manquent pas d’alerter la direction du PSG. Selon RMC Sport, « le PSG craint surtout les conditions de retour de ses stars, qui pourraient devoir observer une période de quarantaine à leur retour en France. Une situation qui mettrait les champions de France dans l’embarras alors que le calendrier s’annonce surchargé à la reprise des compétitions, en raison de l’énorme retard pris après les suspensions des championnats et coupes européennes. »

Paris United abonde dans le même sens : « Ces départs au sein du club interrogent en interne. Le PSG estime que ses joueurs auraient bénéficié d’un meilleur suivi médical en France en cas de test positif au Covid-19. »