PSG : idole des supporters ou pesetero, Edinson Cavani a le choix

Le journaliste et supporter du PSG aimerait que l’Uruguayen explique pourquoi il n’a pas voulu prolonger son contrat de deux mois.

La décision d’Edinson Cavani de ne pas prolonger son contrat de deux mois avec le PSG pour aller au bout de l’aventure en Champions League a surpris. Ses partenaires, ses dirigeants et surtout les supporters. A tel point qu’à l’instar de Daniel Riolo, ils sont nombreux à espérer une explication de l’Uruguayen, au risque de transformer l’idole en mercenaire…

« Dire qu’un mec qui prend 10 M€ par an a subi des choses difficiles durant la saison, ce n’est pas facile à entendre. Surtout quand tu es le chouchou du public. Il faut le dire, même si les mondes sont différents. Ça ne me semble pas être la pire des souffrances ce qu’il a vécu cette saison au PSG, ce n’est pas un enfer ! Je vais me garder d’un jugement définitif parce que je veux entendre Cavani. »

« Je veux son interview. Si ce mec-là, adoré du public, ne donne pas dans les semaines qui viennent une interview claire, où il donne son point de vue qu’on comprendra ou pas, s’il ne rend pas au minimum ça avec une interview explicative, je ne serais même plus déçu… Ça irait au-delà, ce serait trop lamentable. »