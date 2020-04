PSG : Jérôme Rothen clashe à nouveau Serge Aurier

true

Après les menaces portées à son encontre par Serge Aurier sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen s’est amusé de ses fautes.

Non, ce n’est pas fini ! La passe d’armes entre Jérôme Rothen et Serge Aurier par médias et réseaux sociaux interposés continue. Pour rappel, l’ancien latéral droit a révélé avoir envie de revenir au PSG, où ça s’était pourtant mal terminé pour lui après ses insultes sur Périscope à l’encontre de Laurent Blanc et de certains coéquipiers.

Là dessus, Jérôme Rothen a fait comprendre que le club de la capitale pouvait se passer de ce genre de joueurs à problèmes, ce que n’a pas apprécié l’Ivoirien, qui a répliqué qu’il fallait envoyer Patrice Evra, l’ex-Marseillais ayant proposé de frapper celui qui avait été son coéquipier en équipe de France.

Point final à cet échange houleux ? Ce serait mal connaître Jérôme Rothen, qui s’est amusé des fautes d’orthographe dans les messages d’Aurier : « On est en période de confinement, de masques… Je ne pensais pas qu’on pouvait rigoler sur tout, mais apparemment oui. Donc ça m’a bien fait rire. Mais il a quand même fallu que je prenne une application traduction parce qu’il y avait énormément de fautes, et même mon application traduction a eu beaucoup de mal ».