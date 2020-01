PSG : Juan Bernat ne jouera pas à Lorient

true

L’air de rien, les petits bobos commencent à s’enchaîner au PSG en ce début d’année. Marquinhos, victime d’une douleur à un adducteur, s’est entraîné hier tout comme Leandro Paredes, qui avait ressenti une douleur à la cheville droite en début de semaine. Thomas Meunier (lombalgie) et Edinson Cavani (aine) ont pu eux aussi reprendre l’entraînement. Les quatre joueurs devraient être préservés dimanche à Lorient en Coupe de France.

🔥 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 𝕯𝖎 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 🔥 Une patte gauche IRRÉSISTIBLE… Voici quelques minutes de pur bonheur ! 🤩 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/PpfBpqOnB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 17 janvier 2020

Juan Bernat ne sera pas non plus de la partie. Touché au mollet droit il y a six jours, l’Espagnol est resté aux soins. Comme face à Linas-Montlhéry (6-0), Thomas Tuchel devrait faire tourner son effectif au Moustoir.