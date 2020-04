PSG, Juventus : Cristiano Ronaldo a fait rêver Mbappé

true

Dans un entretien à BeIN, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG ne cache pas son admiration pour Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé a accordé un entretien à beIN Sports. Il n’y est pas beaucoup question du PSG, et encore moins de son avenir, mais l’attaquant français parle notamment de ses modèles, de ses souvenirs.

Ses idoles ? « Cristiano Ronaldo me plaisait beaucoup. Quand je le vois, comme quand je vois Lionel Messi, j’en profite beaucoup. Et Neymar était aussi une idole pour moi quand j’étais plus jeune. Il y a beaucoup d’autres joueurs que j’ai adorés. »

Mbappé cite son but en finale de la Coupe du monde contre la Croatie comme le meilleur souvenir de sa jeune carrière, et quand on lui demande le plus beau but qu’il a vu jusque-là, il répond : « Je crois que c’est celui de CR7 contre Buffon, son retourné. Ce but, j’ai eu l’occasion d’en parler avec Gigi quand il était avec nous à Paris. »