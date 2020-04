PSG : Kanté, Upamecano, Mukiele… Leonardo veut franciser le Mercato

true

Le directeur sportif du PSG Leonardo creuse plusieurs dossiers d’envergure en vue du mercato estival. Focus.

La disette sportive qui affecte le championnat de France pourrait bientôt cesser. La FFF réfléchir actuellement à plusieurs scénarios pour une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Noël Le Graët semble avoir bon espoir. « Je pense que l’on est partis pour reprendre, estime-t-il dans L’Équipe. Je n’ai pas envie de me mettre dans l’optique d’un arrêt définitif de la L1 et de la L2. Je serai assez grand pour discuter avec eux (la LFP et les présidents de club) le moment venu en cas de besoin. »

En attendant d’en savoir un peu plus sur la suite des compétitions, le PSG ne perd pas de temps. Leonardo creuse même déjà plusieurs nouvelles pistes… tricolores. « Leonardo, en quête de nouvelles recrues, apprécierait grandement le défenseur central, Dayot Upamecano (21 ans), convoité par de nombreux clubs européens et son coéquipier Nordi Mukiele (22 ans) défenseur polyvalent. Deux joueurs évoluant au RBLeipzig », fait savoir le journaliste Abdellah Boulma sur son compte Twitter. Upamecano est aussi dans les radars des deux Manchester et du Real Madrid.

#Leonardo en quête de nouvelles recrues apprécierait grandement le défenseur central, Dayot #Upamecano (21 ans), convoité par de nombreux clubs européens et son coéquipier N. Mukiele (22 ans) défenseur polyvalent. 2 joueurs évoluant au @RBLeipzig_Fr pic.twitter.com/n8U2LX5opw — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) April 16, 2020

Dans l’entrejeu, le directeur sportif du PSG n’aurait pas laissé tomber la piste N’Golo Kanté, déjà creusée dans le passé. Il n’est pas le seul sur le coup et a d’infimes chances de parvenir à ses fins. « Plusieurs clubs sont intéressés par Kanté, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et la Juventus, affirme le spécialiste des transferts Nicolo Schira sur son compte Twitter. Chelsea ne veut pas le vendre. »