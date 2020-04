PSG : Kehrer croit à la victoire en Ligue des champions

true

En entretien sur RMC, Thilo Kehrer, le défenseur allemand du PSG, n’a pas caché que l’ambition du club était de remporter la C1 cette saison.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, mercredi soir, Thilo Kehrer, le défenseur allemand du PSG, actuellement en Allemagne pour le confinement lié à la crise sanitaire, est revenu sur le ¼ de finale victorieux des Parisiens face çà Dortmund en Ligue des champions. Surtout, l’ancien joueur de Schalke 04 a évoqué la suite de la compétition, pour laquelle il fonde de gros espoirs.

✊❤️💙 Le @PSG_inside et la @FondationPSG poursuivent leur mobilisation et lancent une plateforme d’appel aux dons #PSGengagé Le Club rassemble sa communauté pour aider les soignants et les populations les plus vulnérables Pour faire un don ➡️ https://t.co/9efkHIx9A6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2020

« Tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout de cette compétition », a-t-il soutenu. Selon lui, le foot passe toutefois au second plan, vu le contexte actuel. « C’est vrai qu’à huis clos, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas très beau, pour personne. Le foot passe par la connexion entre les supporters et les joueurs. C’est ce qu’on veut tous. Il faut attendre les décisions et on s’adaptera. Le foot n’est pas la priorité par rapport à la santé de la population ».